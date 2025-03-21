Genç Oyuncu Hayal Köseoğlu Aşka Yelken Açtı

GENÇ OYUNCU HAYAL KÖSEOĞLU’NUN YENİ AŞKI

Mahallenin muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla adını duyuran genç oyuncu Hayal Köseoğlu, şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Damla karakterini canlandırıyor. Köseoğlu, dizideki performansıyla birlikte özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

AŞK HANGİ SETTE BAŞLADI?

Hayal Köseoğlu, dizinin setinde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşamaya başladı. İkili arasındaki yakınlaşma, birlikte geçirdikleri zaman sonucunda dostluktan aşka dönüştü. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuların aşk yaşadığına dair haberler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hayranları, çiftin uyumunu beğenerek sosyal medyada destek mesajları paylaştı.