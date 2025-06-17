Genç Sesler Yarışması’nda Ödüller Verildi

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Müslüman Topluluklar Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) iş birliğiyle hayata geçirilen bu önemli etkinlik, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Yarışmada, Ulus İlk Meclis İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri tarafından hazırlanan eserler de sergilendi.

KONFERANS VE TÖREN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ödül töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in katılımıyla yapıldı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bu etkinlikte yarışmanın ötesinde bir araya gelerek tanışmanın ve birlikte üretmenin önemine değindi. Ökten, “Bu anlamlı etkinliği birlikte organize ettiğimiz Uluslararası Müslüman Topluluklar ve Dayanışma Vakfı’na, emek veren tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve programa katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de sahnede bize Yahya Kemal’in dediği gibi ruh ufuklarını açan sevgili öğrencilerimize sunuyoruz. Değerli gençler, her biriniz bu nadide eserleri icra ederken emeğinizi, heyecanınızı, hayallerinizi ve inancınızı dile getiriyorsunuz” diye belirtti.

ÖDÜL ALAN OKULLAR BELİRLENDİ

Bakan Yardımcısı Ökten’in ardından, jüri üyeleri Prof. Dr. Fatih Koca, Prof. Dr. Ubeydullah Sekizli ve Prof. Dr. Murat Salim Tokaç tarafından, 1. olarak Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2. olarak Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 3. olarak Samsun Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ödüllendirildi. Yarışma, gençlerin yeteneklerini sergilemesi ve medeniyet değerlerini yaşatması açısından önemli bir platform sundu.