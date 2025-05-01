METRUK BİNA’DA BULUNAN FATİH AYDIN İÇİN CENAZE TÖRENİ

İstanbul Küçükçekmece’de 9 aydır kayıp olan ve metruk bir binada cesedi bulunan 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi tarafından uzun süre aranan Fatih Aydın, İstanbul Küçükçekmece’de 7 Temmuz 2024’te, annesi Rabia Aydın tarafından karakola başvurulup, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılıp geri dönmediği bilgisi verilmişti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz pazar günü metruk bir binada bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın’a ait olduğu tespit edildi. Aydın için Küçükçekmece’deki Halkalı Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi ve yakınları katıldı. Tabutuna sarılan yakınları, Fatih için gözyaşı dökerek duygu dolu anlar yaşadı.