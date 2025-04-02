Genç, Sosyal Medyada Dolandırıldı: Hayal Kırıklığı

GENÇ MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Mahmut Turgut, hayalini kurduğu motosikleti sosyal medya üzerinden almak isterken hem parasından hem de hayallerinden oldu. Hem üniversite okuyan hem de çalışarak motosiklet hayalini gerçekleştirmek isteyen genç, emniyete giderek suç duyurusunda bulunurken, başına gelenlerin başkalarının başına gelmemesi için durumu araştırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

MOTOSİKLET HAYALİ ZORLAŞIYOR

Mahmut Turgut, motosiklet alabilmek amacıyla üniversite eğitimine devam ederken Ramazan ayında çalışmaya başladı. Para biriktirirken internette 75 bin ila 85 bin TL arasında değişen motosikleti 55 bin TL’ye bulunca firmayla iletişime geçti. Kendini Samsun Tekkeköy’den bir firma olarak tanıtan yetkili, motosikletin kampanya nedeniyle ucuz satıldığını ve ücretsiz gönderileceğini belirtti. Turgut’a 25 bin TL’yi nakit, 30 bin TL’yi ise motosiklet tesliminde kredi kartından almaları gerektiği söylendi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Turgut, 25 bin TL’yi belirtilen hesaba gönderdi ama daha sonra kendisini arayan kargo şirketi temsilcisi, 9 bin 770 TL talep edince durumu sorgulamaya başladı. Yaptığı araştırmada dolandırıldığını anladı. Google haritalarda firmanın adresinde derme çatma bir bina görüldü ve çevredeki esnaf, böyle bir firmanın olmadığının altını çizdi. Turgut, yaşadığı dolandırıcılığı şu şekilde anlattı: “Motor alacaktım. İnternette uygun fiyatta motor gördüm, iletişime geçtim. Sonrasında dolandırıldığımı anladım. 25 bin TL’yi göndermemle, kargo yönlendirmesi için daha fazlasını talep etmeleri bir oldu. Hemen bankayı arayıp iade talebi oluşturdum ve karakola gidip suç duyurusunda bulundum.”

HAYALLERİ YIKILDI

Bir yandan eğitimine devam eden Turgut, “25 bin TL benim için büyük bir para. Ramazan ayında çalışarak biriktirdim. Benim hayallerimi çaldılar. Bu süreçte çok zor günler geçirdim” dedi. Polise verdiği ifadesinde dolandırıcının bilgilerini, fatura ve kargo belgelerini sunduğunu belirten Turgut, sürecin hızlanması için yetkililerden destek beklediğini vurguladı. Sosyal medya üzerindeki dolandırıcılık yönteminin araştırılması gerektiğini hatırlatan Turgut, “Bu tarz ilanlara dikkat edilmeli” diye ekledi.