Genç Sporcu Aybige Şampiyon Oldu

AYBIGE FERİDE ÜSTÜNDAĞ ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Muğlalı genç sporcu Aybige Feride Üstündağ, Berlin’de gerçekleştirilen ITTF WTT Youth Contender turnuvasında U11 kategorisinde şampiyon oldu. 14-16 Mart tarihleri arasında yapılan masa tenisi turnuvasında, rakiplerini geride bırakan Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi ve Milli Sporcu Aybige Feride Üstündağ, Muğla’yı gururlandırıyor.

BAŞARIYLA GURURLANDIK

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak “Genç sporcunun büyük başarısı, ailesi, antrenörleri ve tüm destekçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Aybige’nin gelecekte Milli Forma ile yeni zaferler kazanmasını temenni ediyoruz. Bu önemli başarıdan dolayı Aybige Feride Üstündağ’ı, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.