Genç Sporcu Madalyasını Gazze’ye Bağışladı

YUSUF SADİ AÇAR’IN BAŞARISI

11 yıl boyunca Wushu Kung Fu ile ilgilenen genç sporcu Yusuf Sadi Açar, katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu. Uzun yıllar boyunca gösterdiği çaba ile elde ettiği madalyayı, Filistin direnişine destek vermek amacıyla ve Gazze halkına moral sağlamak adına bağışladı. 2025 yılı şubat ayında yapılan yarışmada Türkiye birincisi unvanını kazanan 18 yaşındaki Açar, bu başarı ile Wushu Kung Fu’da adını duyurdu.

BALKANLARDAKİ BAŞARILARI

Yusuf Sadi Açar, Türkiye birinciliğinin yanı sıra Balkan ülkelerinde de çeşitli dereceler elde etti. Bu nedenle, onun birincilik madalyası kendisi için büyük bir manevi değer taşıyor. Açar, madalyasını Filistin Vakfı aracılığıyla Filistin’e destek olmak amacıyla bağışladı. Yapılan bağışın ardından Filistin Vakfı yetkilileri, Yusuf Sadi Açar’a Kudüs levhası hediye etti.

DESTEK VE MÜCADELE

Yusuf Sadi Açar’ın bu bağışı, sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluklarını yerine getiren bir birey olarak da dikkat çekiyor. Genç sporcu, hem kendi başarısını taçlandıran madalyayı paylaşarak hem de Filistin halkına bir moral kaynağı olmaya çalışarak önemli bir harekette bulunmuş oldu. Bu tür girişimlerin, sporda ve sosyal alanda nasıl bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.