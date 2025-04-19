Genç Sporculara Destek Devam Edecek

GENCİLERİN BAŞARISI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in himayelerinde genç potansiyelin bedenen ve zihnen sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla kurulan ERVA Spor Okulları, Kayseri Mobilyacılar Odası Sancaktepe ERVA Spor Kulübü sayesinde kısa sürede önemli başarılar elde etti. Genç sporcuların bu başarıları gelişimini destekleyici bir şekilde karşılıksız kalmadı ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından ödüllendirildi.

YETKİLİLERDEN DESTEK

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Mustafa Fındık, Kayseri Mobilyacılar Odası-Sancaktepe ERVA Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Sporculara hitap eden Başkan Ercan Sarıkaya, gençlerin bu tesise sahip çıkmalarını isteyerek, başarılı olmalarını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Ömer Tekeş ise 52’incisi Mobilyacılar Odası tarafından açılan tüm ERVA’lar arasında Sancaktepe ERVA Spor Kulübü’nün en başarılı tesislerden biri olduğunu ifade etti ve Mobilyacılar Odası’na teşekkür etti.

ÖDÜLLER VE ETKİNLİKLER

Ziyaret sonrasında, tüm sporculara ikram paketi dağıtıldı ve geçen hafta düzenlenen müsabakalarda madalya kazanan 17 sporcuya para ödülü verildi. Ercan Sarıkaya, Sancaktepe ERVA Spor Kulübü’ne her türlü desteği sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki günlerde tüm öğrencileri Millet Bahçesi’nde piknik etkinliğine götüreceklerini bildirdi.