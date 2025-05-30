Genç Sürücü 5 Kat Alkolle Yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Aksaray’da yasaklı alkol miktarının 5 katı üzerinde 2.81 promil alkollü yakalanan bir sürücü, aracın trafikten men edileceğini duyunca “Ben asgari ücretle çalışıyorum” diyerek durumunu açıkladı. Olay, Aksaray – Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri şüpheli bir durumla karşılaşarak 68 BJ 023 plakalı otomobili durdurdu. Kimliğini göstermekten aciz olan sürücü Ö.Ç.’nin hal ve hareketlerinden dolayı alkollü olabileceği düşünülerek, olay yerine trafik ekipleri çağrıldı.

ALANINDAKİ KONTROL

Kısa süre içinde olay yerine gelen Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü alkol metreyle kontrol etti ve test sonucunda 2.81 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bu durum, otomobiller için belirlenen 0.50 promil yasal sınırın 5 katı kadar bir değerdir. Genç sürücü bu tespit sonrasında adli işlem başlatılması amacıyla gözaltına alındı. Araç üzerinde yapılan inceleme sırasında, Ö.Ç. memurlara, “Geçende bağladın ağabey, arabayı bağlamayalım. Bugün 7 bin lira çekici parası ödedim” diyerek, durumu izah etmeye çalıştı.

CEZA VE HUKUKİ İŞLEMLER

Polis ekiplerine sık sık sözlü olarak durumunu anlatmaya çalışan sürücü, ne cezadan ne de aracının bağlanmasından kurtulmayı başardı. Ö.Ç.’ye 9 bin 268 lira para cezası kesildi ve otomobili trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve hakkında adli işlem başlatılması için polis merkezine götürüldü.