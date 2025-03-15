Genç Sürücü, Emanet Aracı Kazaya Karıştırdı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Antalya’da, çalıştığı galeriden emanet aldığı otomobille arkadaşlarıyla geziye çıkan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil taklalar atarak ters döndü, fakat içinde bulunan 5 kişi şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Kaza, Konyaaltı ilçesi Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

GENÇ SÜRÜCÜ YOL KENARINA ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, bir oto galeride çalışan 23 yaşındaki Mustafa E., iş yerinden emanet aldığı 07 EB 588 plakalı Citroen C4 marka otomobille 4 arkadaşıyla birlikte gezmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarındaki tabelaya ardından kaldırıma çarptı. Otomobil, yaklaşık 30 metre savrulduktan sonra taklalar atarak ters döndü. Kazayı gören petrol istasyonu yakınındaki vatandaşlar derhal yardıma koşarak sürücü ve yanındaki 4 kişiyi araçtan çıkardı.

KAZA SONRASI YARDIM SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Neyse ki, 5 genç kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerine başladı. Olayı gören ve yardım eden Bayram isimli vatandaş, durumu şu şekilde aktardı: “Ben araç yıkamaya geldim, bir gürültü duydum. Sonra lastiğin fırlayıp petrolün tabelaya çarptığını gördüm. Peşinden araba geldi, koştuk ve birlikte müdahale ettik. Şoför yolcu kapısından çıktı. Ben de arka taraftakileri çıkardım. Toplam 5 kişiydi, hepsinin durumları iyiydi.”