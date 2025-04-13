Genç Taekwondo Takımı, Estonya’da Şampiyonluk Elde Etti

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Genç Milli Taekwondo Takımı, Estonya’da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen etkinlikte, milli takım 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcuyla yer aldı. Milli sporcular, yarışmada 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Türkiye, erkek takım, kız takım ve genel klasmanda şampiyonluk ipini göğüsledi.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Madalya kazanan sporcuların listesi şöyle: Altın madalya kazanan isimler şunlar: Emre Sarıtaş (59kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52kg) ve Evra Alıcı (68kg). Gümüş madalyaları şu sporcular elde etti: Hakan Yıldırım (45kg), Altuğ Gesge (48kg), Ali Murtaza Boz (78kg), Zeynep Çiçek (44kg) ve Elifnaz Köseoğlu (+68kg). Bronz madalya kazanan sporcular ise Yankı Morkoç (48kg), Ömer Talha Dülger (51kg), Damla Nur Yılmaz (42kg), Mülkiye Ece Ulusoy (46kg) ve Mümüne Nur Göz (55kg) olarak belirlendi.

GELECEK HEDEFLER

Bu büyük başarı, genç sporcuların uluslararası arenada kendini göstermesi açısından önemli bir adım oluşturuyor. Türkiye’nin taekwondo branşında elde ettiği bu başarılar, gelecek dönemlerde de ivmelenerek devam edecek gibi görünüyor. Genç Milli Taekwondo Takımı’nın, ilerleyen süreçte daha büyük başarılar elde etmesi için gereken desteklerin sağlanması büyük önem taşıyor.