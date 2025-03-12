Genç Taekwondocular İlk Müsabakalarında Derece Aldı

Kayseri’de Genç Taekwondocuların Başarısı

YENİ BRANŞTA BAŞARI HİKAYESİ

Kayseri’de taekwondo sporuna katılan genç sporcular, ilk defa yarıştıkları müsabakalardan elde ettikleri dereceleri ile büyük bir sevinç yaşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın iki yıl önce hizmete kazandırdığı Gevher Nesibe Spor Salonu’nda, Antrenör Muhammed Koç’un rehberliğinde ücretsiz eğitim alan sporcular, başarı grafiklerini yükseltiyor.

MÜSABAKALARDAN DERECEYLE DÖNDÜLER

Daha önce Ankara’da gerçekleştirdikleri müsabakalarda 4 madalya kazanarak dönen genç taekwondocular, bu yıl Adana’da yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda ilk kez deneyim kazandıkları yarışmalardan başarıyla ayrıldılar. Sporculardan Betül Rana Koç, Azra Pür, Huzeyfe Taşdemir, Sevim Karacaoğlan ve Kazım Edis, Türkiye 3.’sü olma başarısını göstererek dikkatleri üzerine çektiler.

ANTRENÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Öğrencilerinin elde ettiği başarıdan büyük bir mutluluk duyan Taekwondo Antrenörü Muhammed Koç, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimin çalışmalarının daha farklı başarılara zemin hazırlayacağına inanıyorum.” diyerek, gelecekte de daha iyi sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getirdi.