Genç Tamirci, Motokano İcadıyla Dikkat Çekiyor

GENCİN YENİ İCADI: MOTOKANO

İstanbul’da 24 yaşındaki motosiklet tamircisi Mustafa İrfanoğlu, kano ile motosikleti birleştirerek “Motokano” isimli bir proje yarattı. Haliç’te gerçekleştirdiği gezinti sırasında, motosikletle sıklıkla karşılaşan sürücülerin şaşkın bakışları havadan görüntülendi. Fatih Karagümrük’te yer alan motosiklet tamir atölyesinde çalışan İrfanoğlu, 8 yaşından beri tamir işlerinin içerisinde bulunuyor.

İLGİNÇ FİKİR NEREDEN GELDİ?

Haliç’te kano ile spor yapan insanların görüntüsü, genç tamircinin aklında ilginç bir fikir oluşturdu. Kano ve motosikletin birleşimi üzerine düşünmeye başlayan İrfanoğlu, atölyesinde 1 ay süren bir çalışmanın ardından projeyi hayata geçirdi. Motosikletin birçok parçasını değiştirerek deniz suyuna karşı dayanıklı hale getirdi. Proje, 2 kano ve elektrikli bir deniz motoru kullanılarak 20 bin lira maliyetle gerçekleştirildi. Haliç’teki seyrinin yanı sıra, motokanonun trafikteki görünümü de sürücülerden ilgi gördü.

GÜVENLİK HEDEFİYLE YAPILDI

Motokano fikrinin arkasındaki düşüncelerini paylaşan İrfanoğlu, “Bir gün sahilde otururken kano ile Haliç’te ilerleyenleri gördüm ve motosikletim ile onların yanına bakarak ‘Bu motor suda gider mi?’ diye düşündüm. Hemen ertesi gün projeye başlamaya karar verdim. Motosiklet dışındaki tüm masraflar 15-20 bin Türk lirasına mal oluyor. Bu projeyi daha da geliştirmek istiyorum, farklı araçlarla uygulama yapabiliyorum” ifadelerini kullandı. Projeyle birlikte hem yayaların hem de sürücülerin ilgisini pek çok kişinin çektiğini belirten İrfanoğlu, “Aynı zamanda bu proje ile motosiklet kazalarında ölüm oranını azaltmayı da hedefliyoruz. Yan kısımlarında ekstra koruma sağlıyor” dedi.