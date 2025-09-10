Haberler

Genç’te Yangın Kontrol Altına Alındı

ÖRTÜ YANGINI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen örtü yangını, hızlı bir şekilde yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Yoldaşan Mahallesi’nin kırsal alanında bir örtü yangını çıktı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yangının ardından yapılan ihbar sonucunda, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesi ile yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, alevler tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise incelemeler sonucunda belirlenecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Haberler

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.