Genç’te Yangın Kontrol Altına Alındı

ÖRTÜ YANGINI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen örtü yangını, hızlı bir şekilde yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Yoldaşan Mahallesi’nin kırsal alanında bir örtü yangını çıktı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yangının ardından yapılan ihbar sonucunda, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesi ile yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, alevler tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise incelemeler sonucunda belirlenecek.