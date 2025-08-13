Genç, Tüfekle İş Yeri Kurşunladı

GENÇTEN ŞOK EDEN DAVRANIŞ

Konya’da sevgilisinden ayrılan bir genç, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Caddesi üzerinde oldukça çarpıcı bir olay gerçekleştirdi. İddialara göre Y.K. (23) isimli genç, önce pompalı tüfekle bir iş yerini kurşunladı, ardından da cadde üzerinde sol kolunu keserek kendine zarar verme girişiminde bulundu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, Y.K.’yi 20 dakika boyunca ikna etmeye çalıştı. Bu sırada sağlık görevlileri, gencin kolundaki kesiklere müdahale etmeye çalışırken, Yunus Timleri’nden bir polis, aniden harekete geçerek duruma müdahale etti. Çevredeki polisler de birlikte hareket ederek genci etkisiz hale getirdi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis müdahalesinin ardından sağlık ekipleri, yaralı Y.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı ve onu Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.