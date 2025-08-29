Genç Turizmci Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde bulunan beş yıldızlı bir otelde çalışan 23 yaşındaki Rıdvan Acar, iki ay önce iş için Bodrum’a geldi. Acar, kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosiklet ile işe giderken karşı istikametten gelen 48 VD 176 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolun ortasına düşen Acar için acil sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Acar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

ARKADAŞLARINDAN ŞAŞIRTAN TEPKİ

Otele yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana gelen kazanın ardından Acar’ın yöneticileri ve arkadaşları, hızla kaza yerine ulaştı. Acar’ın ölüm haberini duyan otel personeli, büyük bir şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Bir arkadaşı, “Biz şimdi ailesine nasıl haber vereceğiz, ne diyeceğiz” şeklinde duygularını dile getirdi. Acar’ın cenazesi, savcının incelemesinin hemen sonrasında otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili bilgi veren jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazanın nedenine dair başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Acar’ın cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği öğrenildi.