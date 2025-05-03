Genç Türk Koreograflar Gecesi Başlıyor

GENÇ SANATÇILARA DESTEK AMACIYLA YENİ BİR GECENİN SUNUMU

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, genç sanatçıları desteklemek için önemli bir adım atıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan “Genç Türk Koreograflar Gecesi”, Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Antalya DOB’dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik 5 Mayıs’ta saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

ÖZGÜN KOREOGRAFİLER SAHNELENECEK

Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesinin altı farklı müdürlüğünden seçilen 12 genç koreograf, kendi özgün eserlerini sahneye koyacak. Bu özel gecede her bir koreografi, sanatçıların duygusal, düşünsel ve estetik bir yolculuğa davet eden anlatım biçimleriyle izleyici ile buluşacak. Sahne, sadece bir gösteri alanı olmanın ötesine geçerek, sanatçıların dünyalarını, sorularını ve hayallerini paylaştığı bir platform haline gelecek. Gösterimde; Ankara DOB’dan İlke Sayıner’in koreografisi altında “Her”, İzmir DOB’dan Şuayip Efe Uzun’un yapay zeka müziğiyle hazırlanan “Dream”, ve başka birçok eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KATILIM GÖSTERİYOR

Antalya DOB’dan Milina Fidan Özbek’in “Dedikoduss”u ve diğer eserler, genç koreografların yaratıcı yeteneklerini sergileyecek. İlgili koreografların isimleri ve müzikleriyle birlikte sanatseverlerin ilgisini çekecek olan etkinlikte, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk’ün de katılımıyla gerçekleşecek.