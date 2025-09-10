Genç Üretici Gelişimi Önemli Hedefdir

BOLU’DA GENÇ ÜRETİCİLERİ ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu’da genç bir üreticinin ahududu bahçesini ziyaret etti. Yumaklı, “Türkiye’de genç üretici kesimi oluşmaya başladı, tarımda yeni bir ekosistem kuruluyor. Gençlerin katkısıyla üretim hız kazanıyor” diyerek genç çiftçilerin önemini vurguladı. Bolu’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Gölköy’deki Su Ürünleri Üretim Tesisini de gezerek, burada tesisin işleyişi ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Balık havuzlarını inceleyen Yumaklı, Karabük’e gönderilmek üzere hazırlanan alabalıkları havuzdan çıkarıp poşetlere doldurdu.

AHUDUDU ÜRETİMİNE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Ardından Karaköy mevkisinde organik ahududu üretim alanına geçen Yumaklı, genç bir üreticinin faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Tarlada eline sepet alarak ahududu toplayan Bakan, işçilerle sohbet etti ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Yumaklı, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekip, suyu merkeze alan bir üretim planlamasına geçildiğini söyledi. “Ülkemizde pek çok ürünü üretebilecek geniş yelpazede ürünlerin hem üretimini hem de satışını yapabilecek önemli bir potansiyele sahibiz. Ancak son yıllarda bunu sürekli bahsediyoruz. Bazı risk faktörleri oluşmaya başladı. Özellikle iklim değişikliği kaynaklı.” dedi.

GENÇ ÇİFTÇİLERİN ROLÜ VURGULANDI

Gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımdaki rolünün hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Yumaklı, bu katkının üretimde yeni bir ekosistem oluşturduğunu belirtti. “Bolu’da Emre kardeşimle beraber, bu genç çiftçi kardeşimle, üretici kardeşimle beraber bir ivme kazanmaya başladı. Hep şunun altını çiziyoruz, genç kardeşlerimin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmaları ülkemiz için son derece hayati.”ifadelerini kullandı. Ahududu üretim alanında organik tarım yapıldığını ve genç üreticinin bu alanda bir ekosistem oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

BOLU’DA AHUDUDU ÜRETİMİ POTANSİYELİ

Üretimin düşük maliyetle gerçekleştirilebildiğini ve vatandaşlara ciddi gelir sağladığını ifade eden Bakan Yumaklı, Bolu’nun ahududu üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. “Bolu, ahududu üretiminde Bursa’dan sonra ikinci sırada. Ama sanıyorum bu gidişle gerçekten sadece Türkiye’de değil, dünyada da Bolu’da yetiştirilen ahududunun lezzetini bütün dünyayla tanıştıracak potansiyelde.” ifadesini kullandı. Ayrıca, tarım sigortası ile organik gübre desteklerini de genç üreticilere sağlayacaklarını belirtti.

GENÇ ÜRETİCİLER İLE TARIM EMİN ELLERDE

Bakan Yumaklı, gençlerin tarıma kazandırılmasının önemine dikkat çekti. “Burada üç yıl önce sadece altı dekarla başladı. Şu anda on ton ahududu üretmeye başlamış.” diyerek genç üreticilerin azmi ve kararlılığını takdir etti. Üreticilerin, hem toplumlara hem de kendi ailelerine ek gelir sağladığını ifade eden Yumaklı, “Bizim ülkemiz gerçekten dört bir tarafında, yedi bölgesinde çok kıymetli üretim yapılan bir ülke. Bizim bütün yapmamız gereken ve yapmayı amaçladığımız şey, bu potansiyeli harekete geçirmek.” diye konuştu.