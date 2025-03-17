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Genç Viyolonselci Cem Gülgel Hayatını Kaybetti

VİYOLONSEL SANATÇISININ TRAJİK VEFATI

Viyolonsel sanatçısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sebebiyle 23 yaşında hayatını kaybetti. Genç müzisyenin vefatı, üyesi olduğu Grup Abdal tarafından duyuruldu. Grubun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo’muz.” ifadeleri kullanıldı.

CEM GÜLGEL’İN SANAT HAYATI

Cem Gülgel, 23 yaşında bir viyola sanatçısıydı. Grup Abdal’ın kemancısı olarak tanınan Gülgel, aslen Erzincanlıdır ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Genç yaşta yakaladığı başarı, müzik dünyasında onun ne denli yetenekli bir sanatçı olduğunu ortaya koyuyordu.

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