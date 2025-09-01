Genç Yeşilay Lise Komisyonu Gezdi

GENÇ YEŞİLAY’DAN ANLAMLI BİR GEZİ

Genç Yeşilay Lise Komisyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Petek Gençlik iş birliğiyle 26 gönüllü öğrenci ile Ayvacık’a unutulmaz bir gezi düzenliyor. Gerçekleşen programda gönüllüler, ilk olarak Tekkeköy Mağaraları’nda kahvaltı ediyor. Ardından Çarşamba ilçesinde bulunan tarihi Çivisiz Camii’ni ziyaret ediyorlar.

DOĞA TURU VE KEYİFLİ ANLAR

Grup, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda serbest zaman geçirip, öğle yemeği için Ayvacık İskele Kafe’ye geçiyor. Ancak gezinin en dikkat çekici kısmı, “Samsunum 2” gemisi ile yapılan doğa turu oluyor. Katılımcılar, Karadeniz manzarası eşliğinde keyifli anılar biriktiriyor. Genç Yeşilay, sosyal ve kültürel içerikli gönüllü çalışmalarına devam edeceklerini belirtiyor.