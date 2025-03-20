Haberler

Genç Yolcu Tartıştığı İçin Metrodan Atıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’da, bir toplu taşıma aracına binen genç bir yolcu, yaşlı bir kişiyle yaşadığı tartışma sonucunda diğer yolcular tarafından darp edilip dışarı atıldı. Bu olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da gerçekleşti. İddiaya göre, Şehreküstü metro istasyonunda toplu taşıma aracına binen genç, yaşlı bir yolcuya hakaret etti.

YOLCULARIN TEPKİSİ

Yaşlı adama hakaret edildiğini gören diğer yolcular, duruma kayıtsız kalmadı ve tartışmaya katıldılar. Tansiyon yükseldiğinde, öfkeli kalabalık, yaşlı adamla tartışan genci tekme tokat döverek dışarı attı. O anlar, aracın içindeki kameralar tarafından kaydedildi ve saniye saniye görüntülendi.

SONUÇ VE GÖRÜNTÜLER

Yaşanan bu olay, toplu taşıma araçlarındaki yolcu davranışlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Osmancık’ta Çocuk Yazarların İmza Günü

Osmancık'ta 10 öğrenci, yazdıkları kitaplarla 'çocuk yazar' unvanı aldı. Nisan ayında düzenlenecek imza gününde kitaplarını okurlarıyla paylaşacaklar.
Haberler

Tekirdağ’da Kaza: Sırp Dansçı Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da bir otomobilin takla atması sonucu 30 yaşındaki Sırp dansçı Srdjan Budic yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.