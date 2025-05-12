Gençbizztech’te Final Heyecanı Yaşandı

GENÇBIZZTECH PROGRAMINDA FINAL HEYECANI YAŞANDI

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen GençBizzTech programında, fen liselerine yönelik bilim ve teknoloji odaklı girişimciliği teşvik eden final heyecanı yaşandı. Öğrenciler, dört haftalık yoğun eğitim maratonu süresince yapay zeka teknolojileri, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme gibi teknik eğitimler almanın yanı sıra, bilim temelli girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş fikri geliştirme konularında çevrim içi eğitimler de aldı. Eğitimlerin ardından, girişimleriyle öne çıkan 10 takım Türkiye Finali’nde projelerini sunma imkanı buldu.

FİNALİST TAKIMLAR PROJELERİNİ SUNDU

41 ilde bulunan 112 devlet fen lisesinden toplamda 457 takımın katıldığı programda, Samsun, İstanbul, Ordu, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Gaziantep ve Balıkesir’den gelen takımlar, İş Kuleleri’nde gerçekleşen Türkiye Finali’nde projelerini jüriye sundu. Finale kalan projeler, yalnızca teknolojik objektiflerle değil, aynı zamanda sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında da dikkatleri üstüne topladı. Karadeniz iklimine uygun güneş enerjili fındık kurutma sistemlerinden, yapay zeka destekli mobil yaşam koçlarına kadar birçok yenilikçi fikir jürinin önüne çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç girişimciler, ülkemizin girişimcilik ekosistemine umut veren bir tablo sergiledi.

EN İYİ PROJE FRESHBRAIN OLDU

Jüri değerlendirmesi sonucunda “en iyi proje” seçilen Freshbrain, 1-3 Temmuz tarihlerinde Atina’da gerçekleşecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan Gen-E’ye katılma hakkı kazandı. Finale kalan projelerde yapay zeka destekli tarım ve sağlık çözümleri, dijital yaşam koçları, sürdürülebilir üretim sistemleri ve sosyal medya odaklı girişimler öne çıktı.

Nuttentare takımı, fındık üreticilerinin kurutma problemlerine çözüm sunan güneş enerjili bir kurutma sistemi geliştirdi. Bu sistem, nemli iklimlerde aflatoksin oluşumunu engelleyerek ürün kalitesini artırmayı ve üreticilerin verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Vertex Cooperation takımı, güvenli, çevrimdışı çalışabilen ve kişiselleştirilebilir bir mobil platform olan “Cortex” tasarladı. Bu proje, bireylere yüksek performanslı yapay zeka çözümlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

YENİLİKÇİ FİKİRLER JÜRİYE SUNULDU

Loodo takımı, içerik üreticileri için sosyal medya yönetimi, pazarlama ve gelir takibini tek çatı altında sunan bir platform geliştirdi. Freshbrain takımı, tarımsal üretim sürecini optimize etmek için otonom robotlar tasarladı. Limosa takımı, kullanıcıları keşfedilmemiş destinasyonlara yönlendiren yapay zeka destekli bir mobil turizm uygulaması geliştirdi. XReform takımı, vücut ısısını dengeleyen bir giyilebilir soğutma bandı tasarladı.

Panacea takımı, tarım ürünlerinde oluşabilecek hastalıkları erken teşhis eden güneş enerjili görüntü işleme sistemleri ve mobil uygulama geliştirdi. Technova takımı, sağlık alanında tanı süreçlerini hızlandırmak için yapay zeka destekli bir teşhis uygulaması sundu. Vitalumen takımı, bireylerin günlük alışkanlıklarını izleyen ve yönlendiren bir yaşam koçu uygulaması geliştirdi. Diatech takımı, mantar üretiminde koşulları izleyen ve yapay zeka destekli analizlerle otomatik müdahalelerde bulunan bir sistem tasarladı.