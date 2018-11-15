Gencebay: Tayyip Bey’i severim

Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından olan Orhan Gencebay ‘Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasın’ sözlerine açıklık getirdi.

Sanatçı Orhan Gencebay, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasın” sözü hatılatılan Gencebay şunları söyledi:

“Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Benim devletim benim için kutsaldır. Devletimi halkımızın seçtiği hükümetler yönetebilir. Önemli olan yönetimlerin iyi olmasıdır. Bunu yapana saygı duyarım.

NTV