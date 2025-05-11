Gencin 30 Metreden Atlarken Yüzlerce İzleyici Şaşırdı

ADRENALİN DOLU ATLAYIŞLAR

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde adrenalin aşığı gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptığı atlayışlar, izleyenlerin kalplerini yerinden oynatıyor. Özellikle sıcak havaların etkisiyle hafta sonları sahilde yoğun bir kalabalık oluşuyor. Konyaaltı Sahili, yaklaşık 30 metrelik falezleriyle göz alıcı bir manzara sunarken, gençlerin tehlikeli eğlencelerine de ev sahipliği yapıyor.

TEHLİKELİ ŞOV

Gençler, görenleri hayrete düşüren atlayışlar yaparak izleyicileri hem endişelendiriyor hem de şaşırtıyor. Geçmiş yıllarda meydana gelen ve bazı can kayıplarına yol açan kazalardan ders almayan bazı gençler, bu atlayışları şov ve adrenalin uğruna gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Falezlerden atlayan gençler, kendilerine yakın kayalıklardan denize düşerken, bazıları ise daha yükseklerden atlama cesaretini gösteriyor.

GÖZLER ÖNÜNDE RİSK

Sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir genç, falezlerin zirve noktasına çıkarak bir süre bekledikten sonra canını hiçe sayarak kendini boşluğa bırakıyor. Bu anlar, plajda bulunanların gözleri önünde yaşanıyor ve anbean görüntüleniyor. İzleyiciler, gençlerin 30 metre yükseklikten denize atlayışlarına tanıklık ederken, bu tehlikeli anlar dikkat çekiyor.