Gencin Kaybolmasıyla İlgili Olay

GENÇ SEYHAN BARAJ GÖLÜ’NDE KAYBOLDU

Adana’da, Seyhan Baraj Gölü’ne serinlemek amacıyla girip kaybolan genç, ‘kurbağa adamlar’ tarafından bulundu. Bilinci kapalı olan genç hastaneye kaldırıldı. Olay merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 23 yaşındaki Cafer Hacı Muhammed, serinlemek için göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra genç kayboldu.

KURBAĞA ADAMLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. İhbar sonrası, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sulaltı Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan kurbağa adamlar, genci aramak için göle daldı. Cafer Hacı Muhammed, bu ekipler tarafından kısa bir süre içerisinde bulundu.

BİLİNCİ KAPALI OLAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Bilinci kapalı durumda olan genç, karaya çıkartılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.