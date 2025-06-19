Gencin Telefonunu Çaldılar, Polise Bildirildi

GENCİN TELEFONUNUN ÇALINMASI OLAYI

İstanbul Arnavutköy’de genç bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte katıldığı halı saha maçında cep telefonunu şarj etmeyi unuttu. Maç sırasında tesise giren bir hırsız, genç adama ait cep telefonunu şarjda bırakılmış halde alarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde gerçekleşen hırsızlık, Arnavutköy’deki bir spor tesisinde meydana geldi.

OLUMSUZ OLAYIN DETAYLARI

18 yaşındaki Yasin Sungur, halı saha karşılaşmasına katılmadan önce cep telefonunu tesis içerisinde yer alan bir prize takarak şarja bıraktı. Maç esnasında içeriye giren bir kişi, birkaç dakika boyunca içeride dolaştıktan sonra doğrudan telefonun takılı olduğu prize yöneldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin spor tesisinde dolaşırken, telefonun olduğu yere ilerleyip cihazı alarak dışarı çıkması net bir şekilde gözlemleniyor.

GENÇ, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Sungur ve arkadaşları, telefonun çalındığını fark edince güvenlik görevlilerine veya polise bildirerek durumu kayda geçirdi. Polis ekipleri, tesisin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve hırsızın yakalanabilmesi için çalışmalarına hız verdi. Sungur, yaşadığı kötü durumu ise şu sözlerle anlattı: “Salı gecesi burada halı saha maçı yaptık. Şarjım bittiği için telefonumu şarja taktım, maçın bitmesine 20 dakika kala birisi gelmiş telefonu alıp gitmiş. Telefonumu aradım bulamadım, kamera kayıtlarına baktık ve polise şikayetçi olduk, polis peşinde şu anda. Telefonu aradık ilk başta açtı daha sonra hattı komple kapattı. Ortalama 7 bin TL değerinde bir telefon.”