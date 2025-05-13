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Gençler A4 Kağıdına Sığma Hedefliyor

YENİ MEYDAN OKUMALARA DİKKAT

Sosyal medya platformlarında “challenge” adı altında yeni bir ölüm oyunu ortaya çıktı. Gençler, “A4 meydan okuması” olarak adlandırılan bu yeni akımda, A4 kağıdına sığacak kadar zayıflamayı hedefliyor. Uzmanlar, bu tür meydan okumaların sağlık açısından ciddi tehlikeler doğurabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN AKIM

“A4 meydan okuması” adı verilen bu trendde gençler, bir A4 kağıdını ayna karşısında tutarak, bu kağıdın içinde kalabilmek için kilo vermeye çalışıyorlar. Amaçlarına ulaştıklarında, elde ettikleri görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşarak “tıklanma sayılarını” artırmayı ve takipçi, beğeni kazanmaya çalışıyorlar. Uzmanlar, kontrollü kilo verme yerine bu tür akımlara kapılan gençlerin ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. Anoreksiya, bulimia gibi yeme bozukluklarının yanı sıra, metabolik sorunlar, vitamin eksiklikleri, kalp rahatsızlıkları ve zayıflayan bağışıklık sistemi gibi birçok sağlık sorunu oluşabileceği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Uzmanlar, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Bu tür akımlara katılmanın altında yatan nedenler arasında sosyal onay alma, popüler olma ve akran baskısı gibi motivasyonlar yer alıyor. Ailelere, çocuklarının sosyal medya kullanımlarını yakından incelemeleri, bu gibi tehlikeli akımlar hakkında açık iletişim kurmaları ve bilinçlendirmeleri konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, gençlerin özgüvenlerini artıracak, sağlıklı beden algısı geliştirmelerini sağlayacak aktiviteler ve destekleyici ortamlar sunmanın hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

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