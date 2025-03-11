Gençler Arasındaki Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

GENÇLER ARASINDA BÜYÜYEN TARTIŞMA

Denizli’de iki genç arasında başlayan tartışma, randevulaşarak buluştukları parkta bıçaklı çatışmaya dönüştü. Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Alperen K. ve 19 yaşındaki Enes A.K. arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından, telefonla konuşarak buluşma noktası belirlediler. Gençler arkadaşlarını da alarak Çamlık Parkı’nda bir araya geldiler.

BIR KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında başlayan tartışma, kavga ortamına dönüştü. Yanında bıçak getiren Enes A.K., Alperen K.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Alperen K.’nin bıçaklandığını gören arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alperen K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye sevk etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olayla ilişkili ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Olay, gençlerin kendi aralarında yaşadığı bir anlaşmazlığın sonucunda gelişti ve ciddi bir yaralanma ile sonuçlandı.