Gençler Bafra’da Güzellikleri Gezdi

SPORCULAR TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ GEZİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Yurt Lig Voleybol Bölge Finalleri için Samsun’un Bafra ilçesine gelen sporcular, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için bir araya geldi. Turnuvaya Samsun ile birlikte Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın’dan yaklaşık 113 öğrenci sporcu katıldı. Bafra’ya gelen sporcular, Bafra Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni gezdi.

BİR TARİHİ DENEYİM

Ziyaret sırasında öğrencilere Bafra pidesi ikram edildi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, bu etkinlikle ilgili olarak, “Bu hafta voleybolcu gençlerimizi Bafra’mızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların hem sportif mücadelelerine destek olmak hem de ilçemizin güzelliklerini göstermek istedik. Gençlerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.