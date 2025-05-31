Gençler Beyzbol5 Takımı Kayseri’de Kamp Yapıyor

HAZIRLIKLAR MÜMKÜN OLAN EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, yaklaşan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, takım, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda 23 Mayıs’ta bu kampa dahil oldu.

KONDİSYON ARTIRMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Milli sporcular, 1850 metre rakıma sahip tesislerde, yüksek irtifa koşullarında kondisyon ve dayanıklılık artırma çalışmaları yapıyor. Yoğun antrenman programları ile teknik ve fiziksel performanslarını geliştirerek kendilerini Dünya Şampiyonası’na hazırlıyorlar. Milli takımın kamp süreci, 2 Haziran Pazartesi günü tamamlanacak.