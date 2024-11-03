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Gençler Cadılar Bayramı’nda Soyuldu

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Olayın Gelişimi

27 Ekim Pazar günü, saat 03.00 civarında Hüseyinağa Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gece kulübünde düzenlenen “Cadılar Bayramı” partisinde, 6 kişinin cep telefonları çalındı. Mağdurların şikayetinin ardından, Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili araştırmalara başladı.

Yankesicilik Yöntemi

Polis, çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği anlarda mağdurların cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalındığını tespit etti. Devam eden araştırmalarda, Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin İremnur Ç. (21) ve Salih U. (23) olduğunu belirledi.

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