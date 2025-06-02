Haberler

Gençler direği kırarak elektrik kesmeye çalıştı

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Sultangazi’de iki genç, park içerisinde bulunan aydınlatma direğini ellerindeki çubuklarla kırmaya çalıştı. Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kimlikleri henüz belirlenmeyen bu gençler, parktaki aydınlatma direğine zarar vermek için harekete geçti.

Aydınlatma Direğine Zarar Veriyorlar

Ellerindeki sopa ve çubuklarla, direğin elektrik bağlantısının bulunduğu kutuyu kırarak kabloları koparmaya çalışan gençler, aydınlatmanın elektrik bağlantısını kesmeye çabaladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin elektrik bağlantı kablolarının bulunduğu kapakları kırmaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Kadın Tabanca ile Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı A.Y.'yi tabancayla vurarak yaralayan Hakan M. kaçtı, polis zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
Haberler

Yük Asansörü Kurulumu Sırasında Düşme

Manavgat'ta yük asansörü kuran bir işçi, elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikten düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve işçinin durumu kritik.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.