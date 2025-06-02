Gençler direği kırarak elektrik kesmeye çalıştı

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Sultangazi’de iki genç, park içerisinde bulunan aydınlatma direğini ellerindeki çubuklarla kırmaya çalıştı. Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kimlikleri henüz belirlenmeyen bu gençler, parktaki aydınlatma direğine zarar vermek için harekete geçti.

Aydınlatma Direğine Zarar Veriyorlar

Ellerindeki sopa ve çubuklarla, direğin elektrik bağlantısının bulunduğu kutuyu kırarak kabloları koparmaya çalışan gençler, aydınlatmanın elektrik bağlantısını kesmeye çabaladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin elektrik bağlantı kablolarının bulunduğu kapakları kırmaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor.