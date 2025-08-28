Haberler

Gençler Düğünde Şaka Yaptı

GENÇLERDEN SÜRPRİZ ŞAKA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup genç, evlenen arkadaşlarına özel bir sürpriz hazırladı. Düğün salonuna, “Acı Kaybımız” yazısını ve elleriyle yaptıkları tabut maketini taşıyarak girdiler. Çamlıhemşin’e bağlı Komilo köyünde gerçekleşen düğün, Serkan ve Ayşegül çiftinin hayatlarını birleştirdiği özel bir an olarak kaydedildi. Düğüne, çiftin aileleri ve dostları katıldı.

ŞAKALARLA DOLU DÜĞÜN

Davul-zurna eşliğinde dans ve yöresel oyunlarla başlayan düğün, geleneksel adetlerden biri olan takı törenine geçildiğinde ilginç bir olay yaşandı. Damadın arkadaşları, kendi hazırladıkları tabut maketi ile salona girdiklerinde herkesi şaşkına çevirdi. Tabutun önünde yer alan ve damadın fotoğrafını taşıyan arkadaşlarından biri, imam kılığına girerek hüzünlü bir fon müziği eşliğinde düğün alanına girdi. Damadın arkadaşlarının gerçekleştirdiği bu şaka, salondaki herkesin yüzünü güldürdü.

