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Gençler Hedeflerine Ulaşacak, Büyüteceğiz

GENÇLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin özgür bir şekilde hedeflerine ulaşabilmesi için büyük çaba harcandığını belirtiyor. “Bu ülkenin gençleri özgürce hedeflerine ulaşsın diye gecemizi gündüzümüze kattık” diyerek gençlerin gelişiminde sürdürülen çalışmalara dikkat çekiyor.

GENÇLERLE BÜYÜME HEDEFİ

Öte yandan, “86 milyonun birlikte yaşadığı ülkemizi gençlerle büyüteceğiz” sözleriyle, genç nüfusun ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda, gençler için çeşitli projeler ve fırsatlar oluşturulması gerektiği düşünülüyor.

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