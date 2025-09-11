Gençler Heyecanla Hazırlanıp Yarışıyorlar

TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ YARIŞMASI HEYECANI

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması’nın final aşaması gerçekleştiriliyor. Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, gençlerin uzay ve teknoloji alanına olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Bizim bu yarışmalardan amacımız gençlerin teknolojik ve uydu, uzay alanına ilgisini çekmek. Bunu da burada başardığımızı görüyoruz. Gençler heyecanlı bir şekilde hazırlanıp yarışıyorlar. Gelecekte de meslek seçecekler, biz de onların bilgi ve becerileriyle tecrübelerinden yararlanacağız.” ifadelerini kullandı. 10 yıldır devam eden bu etkinlik, binlerce öğrencinin katılımıyla zenginleşiyor. Model uydular, uçuş etabında roketlerle fırlatılıyor ve bu yıl da 50’ye yakın görev yerine getiriyor.

Uçuş esnasında, model uydular birçok görevi yerine getiriyor. İniş sırasında sensörlerden alınan telemetri ve görüntü verileri, anlık olarak yer istasyonuna iletiliyor. Bu verilerin grafiksel görselleştirilmesi de yapılıyor. Finalleri izleyen Ahmet Hamdi Atalay, “10 yıldır düzenlenen bu yarışma belli bir olgunluğa ve yaygınlığa ulaşmış vaziyette. Bugün 4’ü yabancı 18 takım yarışıyor. Yarışmalar sonunda da ilk 3’e girenler belirlenecek.” dedi. Fırlatma yüksekliği ise 500 metre ile 2 bin metre arasında değişiyor.

Kayseri Erciyes Üniversitesi takım kaptanı Yunus Emre Özdemir, bu yılki yarışmada yakın uzay görevinde birincil kategoriyle yarıştıklarını dile getirdi. “Model uydunun aslında konsepti dünya üzerindeki uyduların birer portatifini yapıp atmosfer şartları içerisinde bunları deneyerek üniversite öğrencilerinin gelişmesini sağlamak. Bizim tek bir amacımız var. Türkiye Cumhuriyeti için kendimizi geliştirmek ve vatana ve millete hayırlı bir mühendis olmak.” şeklinde konuştu. Bu tür etkinliklerin, gençlerin teknolojik bilgi ve deneyim birikimlerini artırmasına büyük katkı sağladığı gözlemleniyor.