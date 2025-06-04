Gençler, Hırsızlık İddiasıyla Kıyafet Giydirdi

OLAYIN GÜNDEME GELİŞİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi’nde yakın zamanda gerçekleşen bir olay, sanki bir film sahnesini andırıyor. İddialara göre, tanıdıklarının kuşlarını çalan iki kişiyi tespit eden bir grup genç, şüphelileri yakaladı. Ancak olay burada sona ermedi; gençlerin hırsızlıkla suçladığı bireylere karşı uyguladığı yöntem herkesi şok etti.

KADIN KIYAFETİYLE AŞAĞILAMA UYGULAMASI

Yakalanan şüphelilere zorla kadın kıyafeti giydirildiği ve bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bilgisi ortaya çıkıyor. Görüntülerde, koltuğa oturmuş bir kişinin elinde kesici bir eşya tutarak, kadın kıyafeti giydirilen şüphelilere bazı sözler tekrar ettirdiği gözlemleniyor. Şahısların, kaydedilen bu görüntüleri kendi aralarında ve arkadaşlarına gönderdiği öne sürülüyor.

ZORBALIĞIN ETKİSİ VE TEPKİLER

Boğazköy Mahallesi’nde meydana gelen bu olay, sadece bir hırsızlık iddiasını değil, aynı zamanda zorbalık boyutunu da gündeme getiriyor. Videoyu çeken kişilerin, şüphelilere uyguladığı yöntemin kamuoyunda büyük tartışmalara yol açacağı düşünülüyor. Olayla ilgili yetkililerin başlattığı bir soruşturma olup olmadığı henüz bilinmiyor, ancak görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığı ifade ediliyor.