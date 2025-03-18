Gençler İçin Tarımda İnovasyon Programı Başlıyor

GENÇLER İÇİN TARIMDA YENİ FIRSATLAR YARATILIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım sektöründe yenilikçilik ve girişimci ruhu teşvik etmek için ‘Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı’nı başlatıyor. Bu program sayesinde, gençlerin tarımla ilgili projeleri, fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulama fırsatı bulacak. Bakanlık, tarım alanında uzman genç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Hedeflenen kitle 18-30 yaş arası genç girişimci adayları olarak belirleniyor. Programa katılmak isteyenler, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip olmaları gerekiyor. Başvurular, 23 Mart tarihine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Programa kabul edilen gençlerin isimleri, 30 Nisan’da duyurulacak.

KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan programda, katılımcılar akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım yöntemleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi önemli konularda hem teorik hem de pratik eğitim alacaklar. Çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecek. Ek olarak, başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşımları yapılacak ve katılımcılar, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri gerçekleştirerek uygulamalı deneyim kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu program aracılığıyla sadece eğitim desteği sunmakla kalmayıp, genç girişimcilerin sektör uzmanları ve mentorlarla güçlü bir iletişim ağı kurmasını da sağlayacak. Geleceğin tarım sektörü içinde yer almak isteyen gençler, daha fazla bilgi almak için resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.