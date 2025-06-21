Gençler İçin Yeni Yurt İnşaatı Başladı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT İNŞAATI BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Akçakoca bölgesinde üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek amacıyla yeni bir yurt inşa etmeye başladı. Düzce Üniversitesi’nin Akçakoca yerleşkesinde eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek bu projede, yurt 76 normal ve 4 engelli odası ile birlikte toplamda 400 kişilik kapasiteye sahip olacak. Yüksek katlı bir yapı olarak tasarlanan yurt, 6 katlı olarak inşa ediliyor ve projenin toplam maliyeti 220 milyon lira olarak belirlenmiş. Yurt, Şubat 2026 tarihinde tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor.

DUZCE VALİSİ’NDEN YURT YERLEŞKESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Akçakoca’daki yurt projesinin temel atma töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Düzce Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Özellikle mühendislik alanında dünya çapında dereceler elde etmesiyle gurur duyuyoruz. Üniversitemizin büyük kampüsünün yanı sıra, ikinci büyük kampüsü Akçakoca’da bulunuyor. İlçemizdeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan erkek öğrenci yurdunu sağlamak için çeşitli yöntemler denedik. Bugün temelini attığımız yurt, Akçakoca’da eğitim görecek erkek öğrencilerimize nitelikli ve modern bir barınma imkanı sunuyor.” ifadelerini kullandı. Vali Aslan, yurt projesinin, öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracağını ve Akçakoca’nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını belirtti.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ’NDEN YENİ YURT BİLGİLERİ

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de törende yaptığı konuşmada, “Düzcemiz, Türkiye’nin en genç şehri olarak gençlere ve eğitime yatırım yapmaya devam ediyor. Akçakoca’da eğitim görecek gençlerimizi misafir edeceğimiz yeni yurdumuzun temelini attık. 400 kişilik KYK Erkek Yurdu’muzun ismini, şehrimize ve eğitim camiamıza selam durarak Akçakocalı şehidimiz Ercan Çelik’in adını verme kararı aldık. Hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde açıklamada bulundu. Ardından yapılan duanın ardından, inşaata start verilerek temel atıldı.