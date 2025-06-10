Gençler, Iğdır’da Domuzları Kurtardı

GENÇLER YER ALDIĞI OLAYDA YETENEĞİNİ GÖSTERDİ

Iğdır’da, yürüyüş yapan bir grup genç, su kanalında sıkışmış yaban domuzlarını kurtarma girişiminde bulundu. Merkez İskender Iğdır Caddesi’nde yürüyüş yapan gençler, yan taraftan gelen bir sesin kaynağını merak ederek kanala yöneldi.

DOMUZLARIN KURTARILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLDİ

Kanala vardıklarında, suda iki yaban domuzunun çıkmak için çırpındığını gören gençler, buldukları bir ip ile domuzlardan birini sudan çıkarmayı başardı. Ancak domuzların kendilerine saldırmasından korktukları için diğer hayvanı serbest bırakmayı tercih etti. Olayın ardından durumu bildiren gençler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine ulaşması için beklemeye başladı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA İADE EDİLDİLER

Olay yerine gelen ekipler, domuzları başarılı bir şekilde yakaladı ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından onları doğal yaşam alanlarına geri bıraktı. Bu olay, gençlerin çevrelerine duyarlılığını ve hayvanlara olan sevgisini gözler önüne serdi.