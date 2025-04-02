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Gençler Kahvecide Birbirine Saldırdı

GENÇLER ARASINDAKİ TARTIŞMA

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kahvecide gençler arasında yaşanan tartışma ortalığı karıştırdı. Olay, Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’nde, Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gençler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kargaşaya dönüştü.

ORTA ALANDAKİ KAVGADA TEKME TOKAT

Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. Kavga anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Ortamın gerilimi ve yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

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