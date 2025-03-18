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Gençler Sopalarla Mahalle Baskını Yaptı

GENÇLER ARASINDA TARTIŞMA

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir grup genç, tartıştıkları diğer gençlerin mahallesine baskın düzenledi. Olay, dün akşam Esenyurt Şehitler Mahallesi’nde gerçekleşti ve burada yaşananlar sokak ortasında büyük bir kavga çıkmasına neden oldu.

POLİS MÜDAHALESİ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

İddiaya göre, bir grup genç önceki gün yaşanan tartışmanın ardından diğer gençlerin bulunduğu mahalleye gelerek sopalarla saldırı düzenledi. Kısa süre içinde onlarca kişi kavganın ortasında yer alırken, sokaklar savaş alanına dönüştü. Çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen polis ekiplerini gören saldırgan gençler sokak aralarına kaçtı. Yaşananlar, olay anında kameralar tarafından kaydedildi.

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