Gençler Sporun Gücüyle Birleşiyor

SPORCULARA ONUR GECESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’de başarılı sporcuları onurlandırmak amacıyla düzenlenen Milli Sporcular Onur Gecesi’nde yaptığı konuşmada, “Ayrılmaz bir parçamız olan KKTC’li sporcular, şimdilik bizim milli takımlarımızda görev alıyorlar. Bu bizleri gururlandırıyor. Biz inanıyoruz ki, gelecekte KKTC bayrağı altında, onun bayrağı da göndere çektirecekler” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “42 sporcumuz Türkiye’nin milli takımlarında KKTC’yi gururla temsil ediyor” şeklinde bir ifadede bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı, başarılı sporcuları onurlandırmak için etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte sporculara plaket verilirken, gençlerin spora yönlendirilmesi ve başarılarının kutlanması amacı ön plana çıkarıldı.

ETKİNLİĞE GÜÇLÜ KATILIM

Etkinlik, Lefkoşa Büyükelçiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Koordinatörlüğü ve Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, spor federasyonu başkanları, sporcular ve aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yetişen sporcuların dünya çapında KKTC’yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı. Tatar, “Gelecek sizlerindir, gelecek gençlerindir, gelecek sporcularındır” diyerek sporcuların ardındaki azim ve kararlılığa övgüde bulundu.

AMBARGOLARA RAĞMEN BAŞARI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gençleri yeni spor tesisleriyle bir araya getirdiklerini bildirdi. Üstel, spor ambargolarına rağmen Anavatan Türkiye ile birlikte birçok engeli aştıklarını ifade etti. Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuştuğunu anlatan Üstel, gençlerin Avrupa’da KKTC bayrağı ile yarıştığını ve bazı sporcuların Türkiye bayrağı altında temsil ettiklerini vurguladı. “Bizi hiçbir zaman ambargo durduramaz” diyen Üstel, hükümetin gençler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirtti.

SPORUN BİRLİKTELİK GÜCÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun coşku, birlik ve beraberliğe katkısının önemli olduğunu kaydetti. KKTC’de spor tesisleri açıp gençlerin spora yönelmesini sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtirken, milli takımlarda yer alan sporcuların kıymetini vurguladı. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Gençlere ve spora büyük değer veriyor” dedi. Ayrıca, KKTC’de spor yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Bak, “Ayrılmaz bir parçamız olan KKTC’li sporcular, şimdilik bizim milli takımlarımızda görev alıyorlar. Bu bizleri gururlandırıyor. Bu da bizler için çok önemli bir süreç” diyerek sporcuların topluma örnek olmasının gerekliliğine dikkat çekti. Sporun kitleleri hareketlendirdiğini, heyecanlandırdığını ve ülkenin tanıtımı açısından büyük katkılar sağladığını ekledi. Konuşmaların ardından milli sporculara plaketleri takdim edildi.