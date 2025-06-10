Gençler Tarımdan Uzaklaşıyor, Ancak Tekrar Başlayabilirler

GENÇ ÇİFTÇİLERİN TARIMA YENİ BİR SOLUK GETİRMESİ

Gençlerin tarım sektöründen uzaklaşmasıyla Aydın’da tarım yapan vatandaşların yaş ortalaması 60’a çıkarken, 20 yaşındaki Enes Tuğrul topraksız tarımla bu duruma farklı bir yaklaşım getiriyor. Aydın’ın Efeler ilçesinde kendi serasını kurarak 28 dönümlük alanda çilek üretimi gerçekleştiriyor. Tarım ile teknolojiyi birleştirerek otomasyon sistemleriyle kurduğu serasında hedefinin Aydın Çileği’ni uluslararası alanda tanıtmak olduğunu ifade eden Tuğrul, gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kadıköy Mahallesi’nde kurulmuş olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan serasında topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi yapan Tuğrul, aynı zamanda kadın istihdamına önemli katkı sağlıyor. Şu an serasında çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor. Tuğrul; “Köylerimizdeki kadınlara iş imkanı sağlıyoruz. Bu başarı kadın emeğiyle büyüyor” şeklinde konuşuyor. Dedesi Süleyman Tuğrul’un tarımda edindiği deneyim ile başlayan tutkusunu, yüksek yatırımla kurduğu tesiste büyüterek sürdürüyor.

GENÇLERİ TARIMA TEŞVİK ETMEK

Çocukluğundan beri tarımın içinde yer aldığını belirten Enes Tuğrul, üniversiteden sonra tarıma yönelmenin ve özellikle topraksız tarım denemesinin heyecan verici olduğunu ifade ediyor. “Dedem tarımcıydı ve onunla beraber başladık. E-ticaret gibi alanlar ilgimi çekti, ancak toprak benim için her zaman özel bir yere sahipti.” diyor. Bu sezon için önceliğinin iç piyasaya çilek ürünü sağlamak olduğunu, sonraki yıl ise ihracat hedefinin bulunduğunu belirtiyor.

TARIMIN GELECEĞİ VE TEKNOLOJİ

Tuğrul, gençlerin tarımdan korkmaması gerektiğini ve topraksız tarımın sunduğu avantajlara dikkat çekiyor. “Dünyada su azalmakta. Topraksız tarımın en önemli yanlarından biri, suyun verimli kullanımıdır.” diyerek tarımın geleceğiyle ilgili umut verici fikirler sunuyor. Genç çiftçi, ziraatçılardan aldığı destekle teknoloji ile bir araya getirdiği tarım sistemlerinden nasıl daha verimli sonuçlar elde ettiğini de gözler önüne seriyor. Tuğrul, “Gençlerimiz tarıma yönelmeli ve topraksız tarımı araştırmalı, çünkü tarım her zaman kazandırır.” diye ekliyor.