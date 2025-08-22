Gençler TCG Anadolu’da etkinliğe katıldı

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 110. YILI ETKİNLİKLERİ

Çanakkale Zaferi’nin 110. yılına özel olarak düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, akademik, kültürel, sportif ve teknolojik başarılar gösteren 350 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seçilerek TCG Anadolu gemisinde tarihi bir yolculuğa davet edildi. Bu program, aynı zamanda Bakanlık tarafından yıl içinde gerçekleştirilen ve 110 bin gencin Çanakkale’deki şehitlikler ve tarihi alanları ziyaret etmesini sağlayan büyük organizasyonun bir tanıtım niteliği taşıyor.

ÖZEL SEÇİM VE KATILIM

Etkinliğe katılacak gençler arasında özellikle mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören bireyler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan öğrenciler yer alıyor. Bu özel yolculukta, gençler TCG Anadolu’yu daha yakından tanıma ve “Mavi Vatan” vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacaklar. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da bu anlamlı programda gençlerle birlikte yer alarak, onlara destek olacak ve gün boyunca gemide bulunarak heyecanlarına ortak olacak.