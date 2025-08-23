Gençler TCG Anadolu’yu Gördü

ZAFER YOLCULUĞU İSTANBUL’DA TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonunda, TCG Anadolu Gemisi’nde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Zafer Yolculuğu”, İstanbul’da sona erdi. Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen programa akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç davet edildi. Gençler, Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu yakından tanıma ve “Mavi Vatan” vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Yıl boyunca 110 bin genci Çanakkale’deki şehitlikler ve tarihi alanlarla buluşturan bu büyük organizasyonun lansmanı niteliğindeki yolculuğa, özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan gençlerin katıldığı belirtildi.

GENÇLERİN HEYECANI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu. Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Harp Filosu Komutanı Tümamiral M. Baybars Küçükatay, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer ve Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Yolculuğumuza başladık gençlerimizle beraber Çanakkale’den. Şimdi geminin köprüsündeyiz. Gemimiz 18.8 Knot hızla İstanbul’a doğru devam ediyor. Burada köprünün üstündeki zabitlerimiz kendi görevlerini yerine getiriyor. Gençlerimiz heyecanlı, şu anda geminin özellikleri ile ilgili brifing alıyorlar. Çok mutlular, gözlerinde bir heyecan var. Zafer haftamız bu Mavi Vatan’da çok ses getirdi. Gençlerimiz heyecanlı, basınımıza da teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e, Deniz Kuvvetleri Komutanına, Donanma Komutanına ve gemilerimizin mürettebatına teşekkür ediyoruz. Gerçekten gurur verici bir tablo yaşıyoruz. Türk Donanmasının amiral gemisindeyiz.” dedi.

GENÇLERDEN HATIRA FOTOĞRAFI

Zafer yolculuğu boyunca gençler, TCG Anadolu’yu yakından tanıma ve görme fırsatı buldular. Geminin uçuş güvertesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler. Ayrıca etkinlikte kapalı uçak güvertesinde gençlere denizcilik ve donanma ile ilgili çeşitli konuları içeren brifingler sunuldu.