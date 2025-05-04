Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor’u Yendi

Mikail KARAMAN/ANKARA, STAT: Eryaman HAKEMLER: Zorbay Küçük, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Gençlerbirliği, 1. Lig’in 37. haftasında Sakaryaspor’u evinde 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, maça daha etkili başlayan taraf oldu ve ilk düdükle birlikte Sakaryaspor kalesinde gol aradı. 5. dakikada Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ile yaptığı atakta etkili oldu. Ceza sahasına girdiği sırada Metehan’ın şutu kaleci Szumski’de kaldı.

14. dakikada Sakaryaspor, Emre Demir ile gole yaklaşsa da Burak Altıparmak’ın savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Demir son vuruşunu gerçekleştiremedi. 20. dakikalarda Gençlerbirliği, Sakaryaspor yarı alanında pas yaparak oyunu kontrol etmeye başladı.

BULUNAN GOL VE MAÇ SONUCU

24. dakikada Popa’nın ceza sahası içindeki vuruşu yine Szumski tarafından engellendi. 38. dakikada hazırlanan köşe vuruşunda Popa, topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 48. dakikada Sakaryaspor, skoru eşitlemek için yüklenmeye başladı. Ancak maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Gençlerbirliği, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN AVRUPA HEDEFİ

Fatih Karagümrük’ün Pendikspor’a 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Gençlerbirliği, bu sonuçla birlikte 2. sıraya yerleşti. Başkent ekibi, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etti. 1. Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmadan 1 puan alması halinde takım, Kocaelispor’un ardından Süper Lig’e yükselen 2. takım olabiliyor.