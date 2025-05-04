Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 67 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Ensar Kemaloğlu), Popa (Dk. 67 Leo Gaucho)

Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 69 Emircan Altıntaş), Nkoulou, Kahraman Demirtaş (Dk. 69 Batuhan Çakır), Bülent Uzun (Dk. 60 Engin Can Aksoy), Burak Altıparkmak, Simon, Emre Demir, Kabov, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Burak Çoban)

Gol: Dk. 38 Popa (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 58 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 60 Hanousek (Gençlerbirliği)

MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Sakaryaspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte puanını 65’e çıkaran Gençlerbirliği, Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün mağlup olmasıyla son hafta öncesi 2. sıraya yükseldi. Başkent ekip oyuncuları ve maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşmanın sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

TARAFTARLARIN COŞKUSU

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen bazı taraftarlar, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dört yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak için avantajı eline geçiren Gençlerbirliği, sezonun son maçında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.