Gençlerbirliği 1-1 Bandırmaspor Maçı Sonucu

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın başlama düdüğünden sonra, 4. dakikada Bandırmaspor’un savunmadan çıkarken yaptığı hatada topu kapan Amilton, ceza sahası dışından Popa’ya pas verdi. Popa’nın şutu ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu.

PENALTILARIN DENGESİ

Maçın 32. dakikasında Bandırmaspor’un kazandığı penaltıda Marco Paixao, beyaz noktanın başına geçti ve topu filelere gönderdi. Böylece eşitlik sağlanmış oldu. Maç boyunca takımlar önemli fırsatlar yakaladı fakat skoru değiştirecek bir gelişme yaşanmadı.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmayı yöneten hakemler Yasin Kol, Barış Çiçeksoyu ve Hasan Erdoğan oldu. Gençlerbirliği’nin kadrosu şu isimlerden oluştu: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Samed Onur dk. 88), Amilton, Michal Nalepa (Buğra Çağıran dk. 70), Joca (Mikail Okyar dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 88), Daniel Popa (Leo Guacho dk. 71). Bandırmaspor ise şu oyunculardan meydana geldi: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Faruk Can Genç dk. 72), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Sergen Piçinciol dk. 72), Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (Kerim Avcı dk. 82), Murat Cem Akpınar (Lois Diony dk. 65), Billal Messaoudi (Paulinho dk. 65), Marco Paixao.

BU GOLLER VE SARILAR

Karşılaşmada goller: Daniel Popa (dk. 4) (Gençlerbirliği), Marco Paixao (dk. 32 pen.) (Bandırmaspor) oldu. Sarı kart gören oyuncular ise; Buğra Çağıran (Gençlerbirliği) ve Marco Paixao, Remi Mulumba, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor) olarak sıralandı. Bu sonuçla iki takım da puanlarını artırmakta zorlandı.