Gençlerbirliği, Antalyaspor’a 0-1 mağlup oldu

GENÇLERBİRLİĞİ – ANTALYASPOR MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gençlerbirliği, kendi evinde Antalyaspor’a 1-0 kaybetti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada, Metehan’ın pasıyla ceza sahasında topu alan Nalepa’nın vuruşunu kaleci Abdullah başarılı bir şekilde kurtardı. 57. dakikada Kenneth Paal’ın sol kanattan ortasında, Tomas Cvancara’nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etti. 67. dakikada Michal Nalepa’nın defanstan seken topa yaptığı sert vuruş ise az farkla auta gitti.

81. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topu kontrol eden Nikola Storm, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Böylece Antalyaspor, 1-0 öne geçti.

MAÇ DETAYLARI VE TAKIM KADROLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Thalisson (Sinan Osmanoğlu 85′), Dimitrios Goustas, Matej Hanousek, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Samed Onur (Henry Onyekuru 72′), Abdurrahim Dursun (Furkan Ayaz Özcan 85′), Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Michal Nalepa

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Dilhan Demir, Yiğit Hamza Aydar, Yusuf Hasan Temel, Mehmet Akbal

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek, Veysel Sarı, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski (Jesper Ceesay 55′), Güray Vural (Bünyamin Balcı 55′), Abdülkadir Ömür (Poyraz Efe Yıldırım 87′), Nikola Storm (Ali Demirbilek 90+1′), Tomas Cvancara (Lautaro Giannetti 87′)

Yedekler: Kağan Arıcan, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Berkay Topdemir, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Nikolas Storm (81′) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kenneth Paal, Georgiy Dzhikiya (Antalyaspor) – ANKARA