Gençlerbirliği, Antalyaspor’a Hazırlanıyor

GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Gençlerbirliği, Süper Lig’de 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştireceği Antalyaspor maçı için hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri’nde sürdürdü. Basına açık yapılan antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Pedro Pereira ve Metehan Mimaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eroğlu, önceki hafta Samsunspor ile oynadıkları maçı değerlendirerek, “Geçtiğimiz hafta ilk maçımızı oynadık. Aslında sisteme bağlılık, takım savunması, geçişte olumlu işler yaptık. Bu bizim için değerli ve önemliydi. Hücum anlamında istediklerimiz olmadı, gerçekleşmedi. Bunu da daha önce de söylediğim gibi o bölgeye transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

SKOR ALMAK VE TRANSFER ÇALIŞMALARI

Eroğlu, Antalyaspor maçı için sıkı bir antrenman programı ile hazırlandıklarını belirtti ve “Transferle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmek zorunda. Aynı zamanda bizim de skor almamız, sonuç almamız gerekiyor. Bu doğru orantılı bir şey. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde aramıza katılacak oyuncular olacak. Etebo’nun bir sakatlığı var, o belki aramızda olmayacak bu hafta. Gelen oyuncularla beraber de hücum anlamında güçlü bir Gençlerbirliği olmayı planlıyoruz” dedi. Ayrıca, taraftarlara da stadyumu doldurmaları yönünde çağrıda bulundu.

TRANSFER SÜREÇLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yeni transfer Henry Onyekuru’nun Antalyaspor maçına kadroda yer alacağını ifade eden Eroğlu, “Kolay değil, sakatlık riski de doğabilir. Çünkü oyuncuyu hazırlıyorsunuz. Bu hafta kadromuzda olacak. Ondan da faydalanmayı planlıyoruz. O da katkı vermek için sabırsızlanıyor” diye belirtti. Transfer süreçlerinde karşılaşılan zorluklara değinen Eroğlu, “Transfer yapmak kolay değil. Şu an isim vermek istemiyorum. Yani inanın bazen rakamsal anlamda çok büyük dengesiz artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği kulübü de bu anlamda ekonomik planlaması doğrultusunda transfer yapmak zorunda. En az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var ön bölgede” şeklinde konuştu.

METEHAN MİMAROĞLU’NUN HEDEFLERİ

Ligin ilk haftasında oynadıkları Samsunspor maçının zorlu geçtiğini belirten Metehan Mimaroğlu, “Oradan ders çıkardık. Şimdi inşallah Antalyaspor maçında daha iyi bir performans göstererek sahaya yansıtacağız. Her zaman gole yakın oynamayı seviyorum. Oyun tarzım bu yönde. Gol bölgesinde bulunmayı seviyorum” dedi. Kendi hedeflerinin milli takım forması giymek olduğunu vurguladı.

PEDRO PEREIRA’DAN MAÇ İÇİN HAZIRLIK DEĞERLENDİRMESİ

Pedro Pereira, Antalya maçının kolay olmayacağını fakat iyi hazırlandıklarını belirtti. “Evimizde oynayacağımız ilk maçta kazanmak istiyoruz. Geçen hafta gördük ki düzeltmemiz gereken konular var. Onları çalışmamız gerekiyor. Şimdi önümüzde bunu unutturma şansı var. Evimizdeki ilk maç taraftarımızın önünde” ifadelerini kullandı.