Gençlerbirliği, Antalyaspor’a Mağlup Oldu

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇTAN MAĞLUP AYRILDI

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 2. haftasında evinde Antalyaspor’a 1-0 yenildi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, teknik direktörler Hüseyin Eroğlu ve Emre Belözoğlu birbirlerinin takımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, taraftarların sezonda desteğine ihtiyaç duyacaklarını vurgulayarak, “Maçın geneline baktığımızda iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda topa sahip olduğumuzda etkili pozisyonlar yarattık ama son vuruş ya da kilit pası atamadık. Oyun sistemimiz lehimize iyi bir şekilde devam etti ama skoru bulamadık. Kendi sahanda oynayıp kazanmak isteyince, skor bulamayınca tedirginlik artabiliyor. Savunmada da yeri geldiğinde iyi durduk, geçişlerde pozisyonlarımız oldu ama bunları değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

KADRO DERİNLİĞİNE VURGU

Eroğlu, duran toplar ve kornerlerle etkili olmaya çalıştıklarını fakat bu fırsatları iyi değerlendiremediklerini belirtti. “Kadro derinliğimiz iyi değil, bu da hamle şansı bulmamızı zorlaştırıyor. Sakat oyuncularımız ve beklediğimiz transferlerin olmaması bu durumu etkiliyor. Genel anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir görüntü verdik ama kazanmamız gerekiyordu. Kaybetmemek de çok önemli. Bu nedenle üzgünüm ama bu durumdan ders alarak oyunun gücünü artırarak önümüzdeki haftaya hazırlanmalıyız” diyerek düşüncelerini aktardı.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu ise maçta oynanan oyunun genel bir değerlendirmesini yaptı. “Oyun ortadaydı ama bizim adımıza her şey mükemmel değildi. Rakibin gücünün bizden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Hamleler yaptık ve iyi bir sonuç aldık. Bugün kazanmak değerli ve önemliydi. Antalyaspor’un iç saha ve deplasman maçları arasında büyük farklar vardı ve bunu düzeltmekte başarılı olduk. Çok fazla pozisyona girdik ve atma şansımız da vardı. Gençlerbirliği de fırsatlar yakaladı, onlar da atabilirdi. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Şu anda 6 puanla iki maçı kazanmış bir Antalyaspor olarak evimize dönüyoruz. Bu sene aramıza katılacak dinamik 2-3 transferle daha farklı bir oyun ve takım profili sergileyebileceğimize inanıyorum. Bütün oyuncuların performansından memnun olduğumu belirtmeliyim” şeklinde konuştu.